Tottenham, per la panchina il primo della lista è Marco Silva: la situazione

Il primo nome per la panchina del Tottenham è l’allenatore del Fulham Marco Silva: attesa una rivoluzione in casa Spurs? La situazione

Marco Silva è il primo nome della lista in casa Tottenham. L’attuale allenatore del Fulham piace molto alla dirigenza degli Spurs.

Tutto, o quasi, dipenderà da come terminerà la stagione di Son e compagni: il Tottenham, infatti, è in piena corsa per vincere l’Europa League.

Sullo sfondo anche De Zerbi e Iraola: il primo – sognato da tempo – vorrebbe rimanere a Marsiglia per poter disputare la Champions League. Ma non è escluso un rilancio. Lo spagnolo, invece, dovrebbe rimanere a Bournemouth.

Attualmente Silva è quello che piace maggiormente e ha più chances rispetto agli altri. È un’opzione concreta, ma sull’allenatore c’è anche l’Al Hilal. La sua volontà però è quella di non lasciare l’Inghilterra e ora è concentrato solo nel centrare la miglior stagione in Premier League nella storia del Fulham (ora a 51 punti, il record è a 53).