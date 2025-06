Il Torino ha deciso di separarsi da Paolo Vanoli. Nelle prossime ore i granata saluteranno l’allenatore. Il sostituto è Marco Baroni

Ore decisive in casa Torino, dove i granata hanno deciso di separarsi da Paolo Vanoli. Come vi abbiamo raccontato, il Torino ha già scelto il sostituto, ossia Marco Baroni. L’ex Lazio è il prescelto del Toro e la società è al lavoro per definire l’accordo con l’allenatore.