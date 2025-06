Il focus sul difensore della Roma Federico Terlizzi, classe 2007 (figlio d’arte) di talento che piace al Torino

Un cognome pesante e un infortunio risultato essere decisivo. Sono questi i due elementi chiave che segnano l’ascesa di Federico Terlizzi, difensore della Roma classe 2007 finito nel mirino del Torino.

Il cognome parla da sé. Federico è infatti figlio di Christian Terlizzi, ex difensore classe 1979 che vanta un passato in Serie A tra le fila di club quali Palermo, Catania e Trapani da giocatore (oltre all’esordio nel 2006 con la Nazionale maggiore contro la Croazia) e le giovanili di Lazio e Roma da allenatore.

Ma la vera forza del talento giallorosso è stata il saper sfruttare la sua occasione. Uno dei più classici dei “turning point” (punto di svolta) di una carriera, arrivato nel 2023 dopo la sfortunata notizia del grave infortunio rimediato dal compagno di reparto alla Roma Under 17 Raul Zinni. È questa la sua chance.

Così Terlizzi è chiamato a prendere il posto del compagno. E lo fa alla grande prima in semifinale Scudetto contro il Milan di Camarda e Liberali. Poi in finale contro la Fiorentina, contribuendo alla conquista del titolo da parte dei giallorossi. Da lì arrivano continuità e qualità, che hanno portato la Roma a inizio 2024 a far firmare al proprio talento il suo primo contratto da professionista.

Il derby in famiglia

A rendere ancora più curioso il percorso di Terlizzi c’è la singolare rivalità domestica portata avanti con il padre Christian. Nel 2020 infatti, mentre il figlio si prendeva la scena con le giovanili della Roma, il padre entrava a far parte del settore giovanile della Lazio.

Un derby tra le mura della propria dimora, che Federico aveva però sempre commentato in maniera positiva. “È una rivalità che mi piace, la vivo molto bene“, aveva dichiarato il giocatore dopo la vittoria dello Scudetto nel 2023. Derby che poi non si è giocato in campo, visto che padre e figlio non si sono mai incrociati con le proprie squadre.

Le caratteristiche di Terlizzi, talento della Roma che piace al Torino

Ma che giocatore è quindi Federico Terlizzi? Parlando di caratteristiche, si tratta di un difensore centrale di piede destro che abbina un’ottima struttura fisica a una spiccata propensione al gol. Solo nell’ultima stagione infatti, in 24 presenze con l’Under 18 della Roma, il giovane calciatore ha trovato ben 4 volte la via del gol.

Un calciatore in continua crescita, che anche quest’anno è stato tra i protagonisti nelle fila dei suoi. In questa stagione è arrivato a sfiorare la vittoria dello Scudetto, perso in finale dopo i tempi supplementari contro il Torino. Come un segno del destino, proprio contro quella che potrebbe essere la sua prossima squadra. E le necessità societarie della Roma di far cassa a causa del fair play finanziario potrebbero spingere la trattativa verso una conclusione.