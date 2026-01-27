Torino, Tchoca è atterrato in Italia | FOTO E VIDEO

Il nuovo rinforzo del club granata è atterrato in Italia: il calciatore arriva dal Corinthians

Tchoca è atterrato in Italia, a Malpensa insieme al suo agente Pedro Zalla. Ora il viaggio a Torino per le visite mediche.

Queste le sue prime immagini con il club granata.

.@TorinoFC_1906, Tchoca è atterrato in Italia. Ora il viaggio a Torino per le visite mediche. @SkySport pic.twitter.com/9M2kdxtbi7 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 27, 2026



L’operazione è sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Le cifre si aggirano intorno ai 5,5/6 milioni di euro.

Classe 2003, il brasiliano si è affermato con il suo club partendo dall’Under 20. Tchoca, infatti, ha totalizzato 34 presenze con la formazione giovanile del Corinthians e altre 32 con la prima squadra.