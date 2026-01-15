Torino, in chiusura Obrador: manca solo l’ok del Real Madrid

Il Torino è in chiusura per Rafa Obrador: il club granata ha l’accordo con il giocatore e il Benfica, manca solo l’ok del Real Madrid

Si avvicina sempre di più Rafa Obrador al Torino. Il club granata è in chiusura per il terzino del Benfica, che può arrivare in Italia già nel weekend.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la chiusura era prevista per oggi, 15 gennaio: le parti hanno continuato a lavorare sulla base di un prestito con diritto di riscatto e ora il Torino ha raggiunto l’accordo sia con il giocatore sia con il Benfica. Manca solo l’ultimo ok del Real Madrid, che ha ancora alcuni diritti sul cartellino del calciatore.

Già nei prossimi giorni, dunque, Baroni potrebbe accogliere il primo innesto del mercato invernale, con il classe 2004 pronto a cominciare la sua esperienza nel nostro campionato.

Obrador ha esordito in Liga a soli 16 anni con il Maiorca, prima di trasferirsi al Real Madrid, con cui ha giocato nella seconda squadra: i Blancos lo hanno poi girato in prestito al Deportivo La Coruna, prima del trasferimento al Benfica.