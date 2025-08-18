Torino, nuovi contatti per Nicolussi: ma il Venezia non vuole “svendere”

Il Torino continua a lavorare per arrivare a Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia

Dopo il primo sondaggio delle scorse ore, il Torino continua a lavorare per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia.

Come raccontato, l’intenzione dei granata è trovare sul mercato un play che consenta a Baroni di passare al 4-3-3.

Nelle scorse settimane, per Nicolussi si erano mosse diverse squadre in Serie A e all’estero.

I contatti dei granata sono proseguiti anche nella giornata di oggi, anche se non c’è ancora intesa tra le parti. L’intenzione degli arancioneroverdi, che in questa sessione si sono rinforzati e hanno completato anche alcune grandi cessioni come quella di Idzes, è quella di non “svendere” il classe 2000 ex Juventus.