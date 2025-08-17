Torino, avviati i primi contatti per Nicolussi Caviglia
Le ultime novità sul calciomercato in entrata del Torino
Il Torino ha avviato i primi contatti con Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia.
Visto che Kristjan Asllani – centrocampista dell’Inter – è (sempre più) diretto verso Bologna, la squadra allenata da Marco Baroni ha fatto un sondaggio iniziale per l’ex Juventus.
Il Torino, infatti, è alla ricerca di un play e – nel caso in cui dovesse arrivare un giocatore in quel ruolo – dovrebbe giocare con il 4-3-3.