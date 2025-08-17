Questo sito contribuisce all'audience di

Torino, avviati i primi contatti per Nicolussi Caviglia

Gianluca Di Marzio 17 Agosto 2025
Nicolussi Caviglia (IMAGO)
Le ultime novità sul calciomercato in entrata del Torino

Il Torino ha avviato i primi contatti con Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia.

Visto che Kristjan Asllani – centrocampista dell’Inter – è (sempre più) diretto verso Bologna, la squadra allenata da Marco Baroni ha fatto un sondaggio iniziale per l’ex Juventus.

Il Torino, infatti, è alla ricerca di un play e – nel caso in cui dovesse arrivare un giocatore in quel ruolo – dovrebbe giocare con il 4-3-3.