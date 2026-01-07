Torino, rilancio per Marianucci: offerto un prestito con diritto di riscatto
Il Torino si inserisce nella corsa per Luca Marianucci, difensore classe 2004 del Napoli: l’offerta del club granata
Il Torino si è inserito con forza nella corsa per arrivare a Luca Marianucci, difensore del Napoli.
Dopo che la Cremonese si era avvicinata al giovane calciatore, i granata stanno tentando ora il sorpasso.
La formula proposta è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.
Offerta differente rispetto al prestito secco che aveva pensato il club grigiorosso.