Torino, in caso di addio di Milinkovic-Savic la prima scelta è Yehvann Diouf del Reims

Novità per la porta del Torino: in caso di addio di Milinkovic-Savic, il primo nome per sostituirlo è quello di Diouf del Reims

Il Torino ha scelto il primo nome per sostituire Vanja Milinkovic-Savic in caso di addio del portiere.

In cima alla lista dei granata c’è Yehvann Diouf del Reims. Dopo la retrocessione al termine della scorsa Ligue 1, il senegalese potrebbe così cambiare squadra.

Il costo dell’operazione è previsto intorno ai 7 milioni di euro.

Diouf ha registrato una presenza a inizio giugno in Nazionale, dopo tutta la trafila delle giovanili francesi fino all’Under 21.