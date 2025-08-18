Cagliari e Torino su Salah-Eddine della Roma

Le ultime novità sul futuro dell’esterno olandese

Il Cagliari e il Torino sono su Anass Salah-Eddine della Roma. Le due squadre, infatti, hanno mostrato interesse nei confronti dell’esterno olandese classe 2002.

La Roma, dunque, dopo Kumbulla, può salutare anche un altro giocatore.

Il difensore albanese, nelle scorse ore, è stato ufficializzato dal Maiorca.

Salah-Eddine, nel corso della sua esperienza alla Roma, ha giocato tre partite (di Serie A) contro Parma, Monza ed Empoli.