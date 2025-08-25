Torino, ufficiale l’arrivo di Asllani: il comunicato
Il Torino ha comunicato sui propri canali l’arrivo in prestito con opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Asslani dall’Inter: è ufficiale
“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani“.
Così i granata hanno annunciato sui propri canali l’arrivo di Asllani dall’Inter.
“Tutto il Torino Football Club accoglie Kristjan Asllani con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!“, si legge poi nel comunicato diffuso dal club.
Il giocatore albanese vestirà la maglia numero 32.