Torino-Asllani, si va verso l’interruzione del prestito: l’albanese tornerà sul mercato

Kristjan Asllani è finito ai margini del Torino: il giocatore di proprietà dell’Inter non sta trovando spazio e tornerà dunque sul mercato

Si avvicina al termine l’avventura di Kristjan Asllani con il Torino.

Il giocatore albanese è finito ai margini del progetto del club granata, che è intenzionato a interrompere anticipatamente il prestito del giocatore di proprietà dell’Inter.

Escluso comunque un ritorno nella rosa dei nerazzurri, con il giocatore che andrebbe dunque inserito nuovamente sul mercato.

Asllani intanto che comunque sarà regolarmente con i suoi compagni nella trasferta contro il Verona di domenica 4 gennaio 2026.