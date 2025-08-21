Torino, è fatta per Asllani: nelle prossime ore le visite mediche
Il Torino ha chiuso per Kristjan Asslani dell’Inter: nelle prossime ore il giocatore è atteso per le visite mediche
Dopo la trattativa raccontata in queste ore, nella giornata di giovedì 21 agosto è arrivata la chiusura del Torino per Kristjan Asllani.
Tutto fatto per il centrocampista albanese, che arriverà dall’Inter in prestito oneroso da circa 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12 milioni.
Scambio dei documenti in corso tra i club, con il giocatore che è atteso in città nelle prossime ore per le visite mediche di rito.
Poi, arriveranno nel pomeriggio le firme e l’ufficialità per quello che sarà un altro rinforzo a disposizione di Marco Baroni.