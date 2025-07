Torino, fatta per Zakaria Aboukhlal del Tolosa

Colpo del Torino: è fatta per Zakaria Aboukhlal del Tolosa

È fatta per l’arrivo di Zakaria Aboukhlal al Torino. I granata stanno firmando i documenti con il Tolosa per il trasferimento dell’esterno in Italia.

Il colpo del Toro arriva dalla Francia grazie a un blitz del direttore tecnico Davide Vagnati. Aboukhlal si trasferirà in granata per 8 milioni più bonus.

Il marocchino rinforza così la trequarti di Marco Baroni. Dopo l’arrivo di Ngonge, la società assicura un’altra pedina di qualità al suo allenatore.

Aboukhlal è reduce da tre ottime stagioni al Tolosa. Il classe 2000 ha concluso lo scorso campionato con 26 presenze, 7 gol e 4 assist.