Bournemouth, piace Tiago Gabriel del Lecce
Il Bournemouth del ds Pinto continua a seguire la Serie A in vista del calciomercato: dopo Muharemović piace anche Tiago Gabriel del Lecce
Il Bournemouth ha messo di nuovo gli occhi sulla Serie A per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima sessione di mercato di gennaio.
Il direttore sportivo del club Tiago Pinto, vecchia conoscenza del nostro campionato, non ha iniziato a seguire solo Muharemović, difensore del Sassuolo.
Ma anche Tiago Gabriel, centrale portoghese di proprietà del Lecce che ha già trovato 18 presenze e un gol in stagione.
Il giovane giocatore classe 2005 sarebbe un innesto di prospettiva per il club di Premier League, che attualmente occupa la 15esima posizione in classifica.