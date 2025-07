Terracciano è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan, Sportiello andrà all’Atalanta: attese oggi le firme

Come vi abbiamo raccontato nel corso di questi giorni, si è chiuso il domino di portieri che coinvolge Pietro Terracciano e Marco Sportiello.

Il primo lascia la Fiorentina per approdare al Milan, da vice portiere del francese Mike Maignan.

Il secondo invece saluta Massimiliano Allegri e compagni per andare a Bergamo, alla corte dell’Atalanta e di Ivan Juric.

Attesi nella giornata di mercoledì 16 luglio i saluti e le partenze dei giocatori, che andranno nelle relative destinazioni a firmare i propri contratti.

Oggi le firme di Sportiello e Terracciano

I due, dopo aver salutato i rispettivi compagni e sgomberato gli armadietti, arriveranno a Milano e Bergamo per firmare i propri contratti e iniziare le loro nuove avventure.

I due, dopo aver salutato i rispettivi compagni e sgomberato gli armadietti, arriveranno a Milano e Bergamo per firmare i propri contratti e iniziare le loro nuove avventure. Ricordiamo che in particolare l’operazione che coinvolge l’ex Milan avverrà con un trasferimento diretto dai rossoneri ai nerazzurri, e non con la risoluzione del contratto (che era una delle ipotesi).