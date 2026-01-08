Lazio, l’arrivo di Taylor in serata
Il centrocampista è pronto per iniziare la nuova avventura in Italia
L’ormai nuovo centrocampista della Lazio Kenneth Taylor è pronto a iniziare la sua avventura in Serie A.
L’olandese è atteso questa sera in Italia. Ricordiamo di un affare chiuso a 15 milioni di euro.
Salutato Guendouzi, il club ora si proietta al futuro.
Per il classe 2002 sarà la prima volta in Italia visto che in carriera ha vestito solo la maglia dell’Ajax. Oltre 300 presenze con il club olandese passando dalle giovanili fino alla Prima Squadra.