Napoli, si attendono novità per il domino Lookman-Sulemana: il punto
Le ultime in casa azzurra
C’è un vero e proprio effetto domino in Serie A. Il Napoli rimane sempre in attesa di capire il futuro di Lookman.
In caso di partenza (direzione Atletico Madrid), infatti, Sulemana resterà all’Atalanta.
In caso contrario l’esterno ghanese classe 2002 tornerebbe a essere una pista aperta in casa azzurra: la società è pronta a chiudere l’operazione – come detto nelle ultime ore – in prestito oneroso con diritto di riscatto.
Nel frattempo, in attesa che questo effetto domino venga risolto, resta anche la pista Alisson Santos dello Sporting.