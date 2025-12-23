Südtirol, preso Simone Verdi: si allenerà con il club grazie al nulla osta del Como

Südtirol, preso Simone Verdi: si allenerà con il club grazie al nulla osta del ComoGianluca Di Marzio 23 Dicembre 2025
Tutto quindi in attesa dell’apertura ufficiale della sessione di mercato di gennaio.
“L’FC Südtirol ringrazia la società Como 1907 per la consueta disponibilità dimostrata“, aggiunge il club.
Südtirol, ecco Simone Verdi
Nuovo arrivo per il Südtirol che ha chiuso per Simone Verdi. L’ex giocatore del Torino andrà così a rinforzare la rosa allenata da Castori, attualmente al 14esimo posto in classifica.
Club a cui manca la vittoria dal 27 settembre e che proverà anche grazie al mercato a risalire la graduatoria del campionato.