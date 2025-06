L’attaccante piace anche in Germania, ma i nerazzurri vogliono chiudere la trattativa

Non solo in Italia. Bonny piace anche in Bundesliga. Nelle ultime ore, infatti, lo Stoccarda si è informata per il calciatore del Parma.

L’Inter però, che lo segue da tempo, resta avanti rispetto alla concorrenza e vuole chiudere la trattativa.