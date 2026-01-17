Il Napoli continua a seguire Sterling. Interesse anche per Maldini

Le ultime in casa Napoli

Torna di moda il nome di Raheem Sterling in casa Napoli. Per l’esterno offensivo il calciatore inglese resta una pistata valutata e da seguire.

Insieme a lui, c’è anche il nome di Daniel Maldini dell’Atalanta (sul quale spinge anche la Juventus). Il club azzurro punta ad averlo in prestito.

In questa stagione il giocatore del Chelsea non ha collezionato alcuna presenza ufficiale. Discorso diverso, invece, per Maldini: con la Dea sono 11 presenze e 1 assist.