Calciomercato, quali squadre hanno speso di più in estate

La top ten internazionale e della Serie A

Terminato ufficialmente il calciomercato estivo, si può fare il bilancio finale sulle spese fatte dai club durante questa lunga sessione.

Basta poco per accorgersi della differenza di spesa tra l’Italia e la Premier League, che domina in Europa con 9 squadre nella top ten di quelle che hanno speso di più.

Il Bayer Leverkusen è l’unica “intrusa” tra queste, mentre rimangono per poco fuori Atletico e Real Madrid, oltre al Galatasaray, che però ha ancora dieci giorni di mercato davanti.

Per le italiane, c’è il Milan in testa alla classifica delle spese, con un saldo comunque in positivo di 5 milioni grazie ai ricavi delle cessioni.

Calciomercato, la top ten delle squadre che hanno speso di più in Europa

Guardando le sole spese, il Liverpool si piazza nettamente al primo posto di questa classifica, con quasi 500 milioni investiti sul mercato e i tre acquisti più costosi della sessione estiva. La classifica parla solo inglese fino alla nona posizione, dove si infila il Bayer Leverkusen con quasi 200 milioni di spesa. Di seguito la top ten (dati Transfermarkt):

Liverpool – 482,90 milioni Chelsea – 328,15 milioni Arsenal – 293,50 milioni Newcastle – 288,85 milioni Manchester United – 250,70 milioni Nottingham Forest – 236,90 milioni Tottenham – 210,60 milioni Manchester City – 206,90 milioni Bayer Leverkusen – 198,15 milioni Sunderland – 187,90 milioni

Le squadre che hanno speso di più in Serie A

Cifre molto inferiori quelle spese dalle squadre di Serie A, dove è stato il Milan la squadra con più milioni spesi, pur trovandosi solo in tredicesima posizione nella classifica europea. Da sottolineare, però, che considerando anche i ricavi delle cessioni è stato del Como il saldo a chiudere maggiormente in negativo. Il club di proprietà indonesiana, infatti, ha speso 107 milioni a fronte di solo 13 arrivati in entrata, con ben 93 milioni di differenza. Di seguito la top ten delle spese in Italia (dati Transfermarkt):

Milan – 164,00 milioni (saldo +5,30 mln) Juventus – 137,30 milioni (saldo -52,80 mln) Atalanta – 125,80 milioni (saldo -18,25 mln) Napoli – 115,00 milioni (saldo +11,65 mln) Como – 107,45 milioni (saldo -93,80 mln) Inter – 92,70 milioni (saldo -44,70 mln) Fiorentina – 90,90 milioni (saldo -27,95) Roma – 63,60 milioni (saldo -13,65) Bologna – 51,00 milioni (saldo +31,50 mln) Parma – 39,20 milioni (saldo +40,85 mln)