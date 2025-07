Atalanta, ufficiale il ritorno di Marco Sportiello: il comunicato

Marco Sportiello torna all’Atalanta dopo due anni: il comunicato ufficiale del club nerazzurro

Il ritorno di Marco Sportiello all’Atalanta è realtà. Il portiere classe ’92 lascia il Milan e torna a Bergamo dopo due anni, dove sarà il vice Carnesecchi.

Per l’ex Frosinone e Fiorentina tra le altre si tratta di un ritorno a casa, considerando che è cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro. Per lui si tratta della terza avventura in prima squadra, considerando anche quelle dal 2013 al 2017 e dal 2019 al 2023. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Atalanta.

“Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Sportiello, che ha scelto il 57 come numero di maglia“, si legge dal comunicato del club.

Società che aggiunge: “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso bentornato a Marco, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra“.

Atalanta, ufficiale il ritorno di Sportiello

È quindi ufficiale il ritorno di Marco Sportiello. Giocatore che ha già vestito la maglia dell’Atalanta dal 2013 al gennaio del 2017 e dal 2019 al 2023, club con cui ha anche esordito in Serie A.

Giocatore che vanta 208 presenze in Serie A, collezionate con le maglie di Atalanta, Fiorentina, Frosinone e Milan.