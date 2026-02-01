La Juventus pensa a Sørloth dell’Atlético Madrid

Le ultime in casa bianconera

A meno di 24 ore dalla fine del mercato invernale, la Juventus è alla ricerca di un attaccante.

Sondate in queste settimane le piste di Mateta, En-Nesyri e Icardi (tra gli altri), ora i bianconeri pensano ad Alexander Sørloth dell’Atletico Madrid.

Può esserci un tentativo in queste ore da parte della società bianconera.

Nel corso di questa stagione l’attaccante norvegese ha segnato 10 gol (e collezionato 1 assist) in 30 presenze tra campionato e coppe.