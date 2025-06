Siviglia, trattativa avanzata con Almeyda: Gilardino il favorito a Pisa

Il Siviglia è in trattativa avanzata per Matias Almeyda: l’ex AEK Atene è anche nella lista del Pisa, dove il favorito resta Gilardino

Ore calde per le panchine di diversi club, in Italia e non solo. Matias Almeyda, infatti, nelle ultime ore è in trattativa avanzata con il Siviglia.

Il club biancorosso ha concluso la stagione con Caparrós, subentrato ad aprile dopo l’esonero di Xavier García Pimienta.

Almeyda ha allenato l’AEK Atene nelle ultime tre annate, e al momento è svincolato: l’ex centrocampista della Lazio è anche in corsa per la panchina del Pisa.

Per il club nerazzurro, però, il favorito è Alberto Gilardino: l’allenatore è rimasto svincolato dopo essere stato esonerato dal Genoa nel corso della stagione appena conclusa.