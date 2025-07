Dal Braga al Sion, è fatta: il talento Dinis Rodrigues vola in Svizzera

Rodrigues è una presenza fissa nelle nazionali giovanili del Portogallo. Ha segnato 3 gol in 6 partite con l’U20 e 12 in 17 gare con l’U17

Nella scorsa stagione ha segnato 15 gol in 29 partite con la formazione Under 23 del Braga: Dinis Rodrigues, attaccante classe 2005, è uno dei migliori talenti dei campionati giovanili portoghesi. Lo ha intuito il Sion, club svizzero dall’anima in parte francese e in parte italiana, che è pronto ad acquistarlo a titolo definitivo.

L’affare è in chiusura: sono in via di definizione gli ultimi dettagli. Dinis Rodrigues lascerà il Portogallo verso il campionato svizzero, che spesso valorizza e lancia grandi talenti.

Prima punta classe 2005, Rodrigues è una presenza fissa nelle nazionali giovanili del Portogallo. Ha segnato 3 gol in 6 partite con l’U20 e 12 in 17 gare con l’U17.

Numeri da grande promessa. Il classe 2005 ha un fisico importante – 187 centimetri – e un ottimo senso della finalizzazione. Ora è pronto alla prima avventura con i grandi. E si augura possa essere un successo.