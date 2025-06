Il club neopromosso del Sassuolo è in trattativa con la Roma per l’esterno d’attacco Luigi Cherubini, che l’anno scorso ha giocato in prestito alla Carrarese

Dopo aver centrato il ritorno in Serie A la stagione dopo la retrocessione, il Sassuolo si sta preparando per il futuro muovendosi sul mercato.

Una trattativa riguarda l’esterno d’attacco della Roma Luigi Cherubini. Calciatore che l’anno scorso ha giocato in prestito alla Carrarese, in Serie B.

Sono state 35 le presenze collezionate dall’italiano tra campionato e Coppa Italia, in cui ha trovato anche 4 gol e 5 assist.

Le parti si aggiorneranno nella giornata di lunedì 30 giugno per capire se si potrà andare avanti e chiudere l’operazione.

Vincitore di una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera con la Roma, Luigi Cherubini è un attaccante esterno italiano, classe 2004. Con le giovanili della Roma, il giovane ha collezionato più di 100 presenze, in cui ha trovato 33 gol e 24 assist in giallorosso.

Cherubini che ha anche esordito con le giovanili dell’Italia, in particolare con l’Under18 e con l’Under20, con cui ha già trovato tre presenze. Da segnalare anche una presenza in Europa League con la maglia della Roma, arrivata da subentrante il 26 ottobre del 2023 contro lo Slavia Praga.