Sassuolo-Nzola: manca ancora il via libera dalla Fiorentina

Non c’è ancora il via libera per M’Bala Nzola al Sassuolo: la Fiorentina non ha ancora dato il suo ok finale per la cessione

L’avventura di M’Bala Nzola al Pisa è terminata ormai da settimane, e l’attaccante si sta avvicinando sempre di più al Sassuolo, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore.

Manca però ancora il via libera da parte della Fiorentina, ancora proprietaria del cartellino del giocatore, che è arrivato in nerazzurro in prestito.

Sull’attaccante angolano si era mosso anche lo Spezia per riportarlo in bianconero, ma il Sassuolo è passato avanti e dunque si attende ancora l’ok finale dei viola.

Nei sei mesi con la maglia del Pisa, Nzola ha segnato tre reti in diciassette partite.