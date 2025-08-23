Sassuolo, è fatta per Samuele Mulattieri al Deportivo La Coruña
L’attaccante del Sassuolo, Samuele Mulattieri, è vicinissimo al Deportivo La Coruña: le ultime sulla trattativa
Samuele Mulattieri sta per diventare un nuovo calciatore del Deportivo La Coruña.
L’attaccante italiano del Sassuolo è vicinissimo a vestire la maglia della formazione spagnola.
L’affare è chiuso, ma mancano ancora i contratti firmati dai due club per l’ufficialità.
Il classe 2000 ha aiutato nell’ultima stagione il club alla promozione in Serie A grazie ai 9 gol e 4 assist trovati in 32 presenze in Serie B.