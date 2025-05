Il Sassuolo segue l’attaccante Joaquin Panichelli. Di proprietà dell’Alaves, quest’anno la punta ha segnato 20 gol in prestito al Mirandés

Il Sassuolo lavora in vista della prossima stagione. I neroverdi, neopromossi in Serie A, seguono l’attaccante dell’Alavés Joaquin Panichelli. In questa stagione, l’argentino ha vestito la maglia del Mirandés in prestito, segnando 20 gol in 39 presenze di Liga 2.

Panichelli è cresciuto nelle giovanili del River Plate e nel gennaio del 2023 si è trasferito in Spagna, al Deportivo Alaves.

Con il club basco, l’argentino ha esordito nella Liga. Quest’anno, Joaquin Panichelli ha vestito la maglia del Mirandés. L’attaccante ha trascinato gli spagnoli al quarto posto nella Liga 2.

Con 20 reti, la punta di Cordoba si è piazzato al secondo posto nella classifica marcatori del campionato.