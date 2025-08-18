Matic può ripartire dal Sassuolo: incontro positivo con Grosso e Carnevali

Le ultime novità sul centrocampista ex Chelsea e Roma

Sorpresa a Milano: Matic, insieme ai suoi agenti, ha incontrato Fabio Grosso e Giovanni Carnevali, allenatore e ad del Sassuolo.

Il meeting tra le parti è stato positivo. Il centrocampista, in questo momento, vuole una squadra in cui possa lavorare con dei giocatori giovani.

Matic non ha ancora raggiunto l’intesta a livello economico con il Sassuolo. Ma non solo. Altri club, infatti, hanno chiesto di parlare con lui.

Questo perché il centrocampista, nei giorni scorsi, ha risolto il suo contratto con il Lione e dunque, adesso, è svincolato.