Dopo la promozione centrata lo scorso anno, l’esterno del Sassuolo Armand Laurienté è vicino al Sunderland: le ultime

È in definizione la cessione dell’esterno Armand Laurienté del Sassuolo al Sunderland.

Il club inglese ha offerto 20 milioni di euro secchi per il giocatore, senza inserire i bonus.

Operazione che è agli ultimi dettagli, diretta verso la conclusione. Per il francese, che dovrebbe partire nella giornata di sabato 19 luglio direzione Inghilterra, è pronto un contratto da 5 anni.

La notizia era stata anticipata nelle scorse ore da Keith Downie, collega di Sky Sport UK.

Sassuolo, vicina la cessione di Laurienté al Sunderland

L’ala francese del Sassuolo sta per lasciare il club. Il calciatore, che nell’ultima stagione è stato nominato come miglior giocatore del campionato di Serie B anche grazie ai 18 gol e 5 assist trovati in 33 presenze, volerà direzione Inghilterra, alla corte del Sunderland.

Neroverdi che hanno già iniziato a muoversi per quanto riguarda il possibile sostituto: occhi su Buchanan dell’Inter ma anche su Zerbin del Napoli (su cui il Pisa è in vantaggio) e su Fadera del Como. Attenzione da mantenere anche per quanto riguarda il nome di Lorenzo Insigne, svincolatosi dal Toronto: l’italiano potrebbe diventare più di una tentazione.