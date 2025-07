Sassuolo, contatti per Fadera del Como: il punto sul mercato

Anche il Sassuolo è su Fadera, esterno del Como: in lista nel mercato per i neroverdi ci sono inoltre Sebulonsen e Buchanan. Gli aggiornamenti

Il Sassuolo sta preparando la propria rosa per il ritorno in Serie A. Tra gli obiettivi di mercato dei neroverdi c’è anche Alieu Fadera, esterno del Como.

Il club ha avuto contatti nelle ultime ore per il giocatore, per il quale si sono mosse inoltre Pisa e Cagliari.

Sassuolo che ha in lista anche Sebastian Sebulonsen del Brondby, per il quale non è stato raggiunto ancora un accordo.

Anche il giocatore di proprietà dell’Inter, Tajon Buchanan, compare nella lista degli obiettivi dei neroverdi.

Sassuolo, Fadera ma non solo: il punto sul mercato

Dopo essere arrivato in Italia nella scorsa sessione di calciomercato alla corte del Como, Alieu Fadera ha collezionato 28 presenze in Serie A, impreziosite da 1 gol e 4 assist. Numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui anche il Sassuolo per l’appunto.

Neroverdi che hanno tra i propri obiettivi anche Sebulonsen, terzino/esterno classe 2000 di proprietà del Bröndby IF, formazione del massimo campionato norvegese. Giocatore con cui manca però ancora l’accordo. Anche Buchanan tra i nomi per i quali il club sta lavorando, anche se al momento non risultano esserci chiusure.