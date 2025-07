Sassuolo, contatti per Aebischer del Bologna

Anche il Sassuolo, oltre al Pisa come raccontato in questi giorni, è su Michel Aebischer, centrocampista del Bologna

Non solo il Pisa: anche il Sassuolo ha messo gli occhi su Michel Aebischer, centrocampista del Bologna.

I neroverdi hanno avuto contatti per il giocatore, che potrebbe diventare un nuovo rinforzo per il centrocampo della squadra neopromossa in Serie A.

La squadra di Fabio Grosso si sta muovendo attivamente sul mercato, dopo aver chiuso anche per Waluckiewicz del Torino.

Lo svizzero sarebbe un rinforzo di livello ed esperienza per il club, che in Serie A vanta 94 presenze oltre alle 11 trovate in Champions League.