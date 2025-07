Sassuolo, l’ad Carnevali: “Adli? Siamo interessati. Per Buchanan dobbiamo capire la sua volontà”

Le dichiarazioni dell’ad del club neroverde durante il Gala Dinner Benefico “United”

Su chi punterà il Sassuolo? Dopo il ritorno in Serie A il club neroverde sta programmando la prossima stagione.

“Sarà una stagione difficile. L’uscita di Laurienté ci porta circa 20 milioni di euro, cifra che ci permetterà di fare investimenti utili per poter affrontare il campionato. Dobbiamo fare molto ancora, non dico che siamo in ritardo, ma il momento rispecchia un po’ quello che è il mercato di oggi: lungo e complicato”. Così l’ad Giovanni Carnevali – durante il Gala Dinner Benefico “United” – ha voluto fare chiarezza sul calciomercato del suo Sassuolo.

“Dovremo trovare qualche opportunità e qualche alternativa, perché manca ancora molto. Si stanno facendo tanti nomi, da Fadera a Insigne i profili che sento sono tutti importanti. Vediamo”.

E proprio su Laurienté Carnevali conferma: “Il giocatore sta andando a fare le visite, noi abbiamo già raggiunto l’accordo col Sunderland. Siamo nella fase conclusiva, penso che domani o domenica ufficializzeremo tutto”.

Sassuolo, l’ad Carnevali: “Adli e Buchanan? Siamo interessati”

Non solo uscite. Il Sassuolo pensa anche a rinforzarsi. “Con l’Inter abbiamo parlato di Buchanan, dobbiamo capire anche cosa vuole fare il giocatore. Stankovic è un giocatore giovane, importante. Siamo alla ricerca di elementi con esperienza maggiore, comunque valutiamo e con l’Inter parliamo anche di lui”.

Infine, su Adli: “Si tratta di un giocatore che a noi interessa, poi è chiaro che tutti i calciatori stanno facendo delle valutazioni e stanno aspettando. Peccato, perché sarebbe meglio lavorare fin da subito con le squadre al completo”.