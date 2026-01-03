Sampdoria, visite mediche per Salvatore Esposito e Gerasimos Mitoglou | FOTO

Giorno di visite mediche per Salvatore Esposito e Gerasimos Mitoglou, pronti a indossare ufficialmente la maglia della Sampdoria

Salvatore Esposito e Gerasimos Mitoglou sono pronti a diventare ufficialmente due giocatori della Sampdoria. Nella giornata di oggi, 3 gennaio, sono state programmate le visite mediche. Il primo ha già svolto i controlli di routine, mentre il greco li sta terminando.

Esposito si trasferisce alla Samp dallo Spezia. I due club hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito fino a giugno con obbligo di riscatto legato al primo punto ottenuto dal club blucerchiato. Il centrocampista firmerà in giornata un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno. Salvatore Esposito, classe 2000, è reduce da un’ottima prima parte di stagione con lo Spezia. In 12 partite, il giocatore di Castellammare di Stabia ha raccolto 1 gol e 2 assist.

Mitoglou è stato una delle colonne della difesa dell’AEK nelle ultime 4 stagioni. Con il club greco, l’esperto difensore centrale ha totalizzato 77 presenze, arricchite da 5 gol. La Sampdoria è scatenata sul mercato.

Ai due rinforzi si aggiungono Tjas Begic dal Parma e Matteo Brunori dal Palermo, con il primo che svolgerà le visite mediche in mattinata e il secondo nel pomeriggio.

Le immagini

Ecco le immagini di Salvatore Esposito al termine delle visite mediche con la Sampdoria.

