La Sampdoria ha scelto Massimo Donati, ex giocatore del club, come allenatore per la prossima stagione: tutte le novità

Sarà Massimo Donati il nuovo allenatore della Sampdoria per la stagione 2025/2026.

Questa la decisione presa dalla società blucerchiata, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì 10 luglio 2025.

Donati ha vestito la maglia del club da calciatore nella stagione 2003/2004, quando in panchina c’era Walter Novellino.

L’allenatore, che viene dall’esperienza in Grecia, ha pertanto avuto la meglio su Lombardo e sulla precedente idea della società sul tandem Donati-Lombardo.

Sampdoria, Donati sarà il nuovo allenatore

La Sampdoria ha dunque deciso di affidare la guida della squadra a Massimo Donati. Dopo l’ufficialità, la società inizierà a lavorare anche sul mercato. La priorità saranno le uscite, con il club che vuole abbassare il monte ingaggi e la voce costi.

Successivamente si tornerà a lavorare sul campo, con il rientro che è fissato con l’inizio del ritiro a Ponte di Legno che si svolgerà dal 22 luglio al 1° agosto.