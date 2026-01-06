Sampdoria, Martinelli è in città. Oggi la firma | FOTO E VIDEO
Tommaso Martinelli è pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria: il portiere è arrivato a Genoa, nelle prossime ore la firma
La Sampdoria accoglie un altro nuovo giocatore: Tommaso Martinelli è pronto a cominciare la sua esperienza con la maglia blucerchiata.
Il portiere è arrivato a Genova in serata e nella giornata di oggi, 7 gennaio, firmerà il contratto che lo legherà con la Samp fino a giugno con la formula del prestito secco.
Con la maglia blucerchiata Martinelli ritrova Simone Pafundi, classe 2006 come lui, con cui aveva condiviso uno stage in Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini nel 2022.
Di seguito le prime immagini dell’arrivo del portiere a Genova.
Sampdoria, l’arrivo di Martinelli in città
.@sampdoria, Martinelli è arrivato a Genova. Nelle prossime ore la firma sul contratto fino a giugno con la formula del prestito secco pic.twitter.com/pjTd8iPbuA
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 6, 2026