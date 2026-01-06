Questo sito contribuisce all'audience di

Sampdoria, Martinelli è in città. Oggi la firma | FOTO E VIDEO

Marco Bovicelli 7 Gennaio 2026
Tommaso Martinelli
Tommaso Martinelli

Tommaso Martinelli è pronto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria: il portiere è arrivato a Genoa, nelle prossime ore la firma

La Sampdoria accoglie un altro nuovo giocatore: Tommaso Martinelli è pronto a cominciare la sua esperienza con la maglia blucerchiata.

Il portiere è arrivato a Genova in serata e nella giornata di oggi, 7 gennaio, firmerà il contratto che lo legherà con la Samp fino a giugno con la formula del prestito secco.

Con la maglia blucerchiata Martinelli ritrova Simone Pafundi, classe 2006 come lui, con cui aveva condiviso uno stage in Nazionale sotto la guida di Roberto Mancini nel 2022.

Di seguito le prime immagini dell’arrivo del portiere a Genova.

Sampdoria, l’arrivo di Martinelli in città