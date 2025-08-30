Questo sito contribuisce all'audience di

Sampdoria, iniziate le visite mediche di Coubis | FOTO e VIDEO

Marco Bovicelli 30 Agosto 2025
La Sampdoria si prepara ad accogliere Andrei Coubis, difensore classe 2003 del Milan Futuro: visite mediche in corso

Altro rinforzo in arrivo in casa Sampdoria.

I blucerchiati stanno per accogliere Andrei Coubis, difensore classe 2003 in arrivo dal Milan Futuro.

 

Il rumeno ha collezionato 34 presenze la scorsa stagione in Serie C con i rossoneri.

Visite mediche in corso per il giocatore, che andrà poi a firmare il proprio contratto. Prima dell’ufficialità, che confermerà il nuovo volto a disposizione di Massimo Donati. “Sono pronto per cominciare, non vedo l’ora di vedere tutti i tifosi allo stadio“, ha detto il neo giocatore.