Sampdoria, iniziate le visite mediche di Coubis | FOTO e VIDEO
La Sampdoria si prepara ad accogliere Andrei Coubis, difensore classe 2003 del Milan Futuro: visite mediche in corso
Altro rinforzo in arrivo in casa Sampdoria.
I blucerchiati stanno per accogliere Andrei Coubis, difensore classe 2003 in arrivo dal Milan Futuro.
Il rumeno ha collezionato 34 presenze la scorsa stagione in Serie C con i rossoneri.
Visite mediche in corso per il giocatore, che andrà poi a firmare il proprio contratto. Prima dell’ufficialità, che confermerà il nuovo volto a disposizione di Massimo Donati. “Sono pronto per cominciare, non vedo l’ora di vedere tutti i tifosi allo stadio“, ha detto il neo giocatore.