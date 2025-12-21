La Sampdoria spinge per Brunori: la situazione

Dopo aver messo le mani su Salvatore Esposito dello Spezia, la Sampdoria sta cercando di mettere a segno il colpo Brunori

La Sampdoria, che sta vivendo un’altra stagione complicata, sta iniziando a pianificare il calciomercato di gennaio.

La dirigenza blucerchiata vuole regalare rinforzi di livello ad Angelo Gregucci e Salvatore Foti.

Dopo aver messo le mani su Salvatore Esposito dello Spezia, la Sampdoria sta spingendo forte anche per Matteo Brunori del Palermo. Sull’attaccante e capitano dei rosanero l’interesse dei blucerchiati è presente da tempo, ma questi giorni potrebbero essere decisivi.

Alla Samp potrebbe andare anche Giuseppe Caso, in uscita dal Modena.