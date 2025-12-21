Questo sito contribuisce all'audience di

La Sampdoria spinge per Brunori: la situazione

Gianluca Di Marzio 21 Dicembre 2025
Interesse della Sampdoria per Brunori
Matteo Brunori (IMAGO)

Dopo aver messo le mani su Salvatore Esposito dello Spezia, la Sampdoria sta cercando di mettere a segno il colpo Brunori

La Sampdoria, che sta vivendo un’altra stagione complicata, sta iniziando a pianificare il calciomercato di gennaio.

La dirigenza blucerchiata vuole regalare rinforzi di livello ad Angelo Gregucci e Salvatore Foti.

Dopo aver messo le mani su Salvatore Esposito dello Spezia, la Sampdoria sta spingendo forte anche per Matteo Brunori del Palermo. Sull’attaccante e capitano dei rosanero l’interesse dei blucerchiati è presente da tempo, ma questi giorni potrebbero essere decisivi.

Alla Samp potrebbe andare anche Giuseppe Caso, in uscita dal Modena.

 