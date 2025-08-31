Roma, Salah-Eddine è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven
Il comunicato ufficiale
Dopo aver raccontato la trattativa, ora è ufficiale. Salah-Eddine è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven
Con i giallorossi, il difensore ha collezionato tre presenze.
Questa la nota del club: “L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il PSV Eindhoven per la cessione di Anass Salah-Eddine. L’operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto.
L’esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato tre presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Anass!”.