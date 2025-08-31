Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, Salah-Eddine è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven

Redazione 31 Agosto 2025
salah-eddine-roma-imago-interno
Salah-Eddine

Il comunicato ufficiale

Dopo aver raccontato la trattativa, ora è ufficiale. Salah-Eddine è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven

Con i giallorossi, il difensore ha collezionato tre presenze.

Questa la nota del club: “L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il PSV Eindhoven per la cessione di Anass Salah-Eddine. L’operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato tre presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Anass!”.