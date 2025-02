Napoli-Saint Maximin, si cerca l’intesa economica: il punto

Il Napoli continua a trattare per cercare di trovare l’intesa economica per arrivare ad Allan Saint-Maximin, ala d’attacco francese

Non si ferma il calciomercato del Napoli, che sta continuando a lavorare per cercare di aggiungere alla rosa del Napoli un esterno d’attacco dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia.

Manna e il club stanno continuando a portare avanti la trattativa per l’attaccante francese Allan Saint-Maximin.

Gli azzurri stanno avendo contatti continui con Al Ahli e Fenerbahce per trovare l’incastro economico e per sistemare la documentazione necessaria in tempo.

Il Napoli proverà a chiudere l’operazione nella notte. Non saranno necessarie le visite mediche dato il giocatore è già stato approvato dal punto di vista cardiologico. Un aspetto molto importante da considerare visto il poco tempo che manca alla chiusura di questa finestra di mercato.

Napoli, si lavora per arrivare a Saint-Maximin

Come detto, mancano ancora dei dettagli tra i club per definire l’operazione che riguarda il trasferimento di Saint-Maximin al Napoli. Il giocatore francese, ex conoscenza del campionato inglese, è attualmente al Fenerbahce, squadra allenata da Josè Mourinho.

Lo stesso allenatore portoghese non ha fatto rientrare Saint-Maximin tra i convocati per il prossimo impegno del club turco, con il giocatore che attende ora sviluppi nella trattativa.