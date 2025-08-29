Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, Ziolkowski è arrivato in città | FOTO e VIDEO

Giuseppe Vignola 29 Agosto 2025
Jan Ziółkowski arrivato a Roma
La Roma si prepara ad accogliere il suo nuovo difensore: Jan Ziolkowski è atterrato in città, pronto a diventare un nuovo calciatore giallorosso

Jan Ziolkowski, difensore polacco classe 2005 in arrivo dal Legia Varsavia, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, a Roma.

Il giocatore è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa.

 

Operazione da circa 6 milioni di euro, con il giocatore che ha atteso di concludere il playoff di Conference League con i polacchi prima di partire per l’Italia.

Ora sono attese le visite mediche, poi la firma e l’ufficialità del giocatore.