Roma, Ziolkowski è arrivato in città | FOTO e VIDEO
La Roma si prepara ad accogliere il suo nuovo difensore: Jan Ziolkowski è atterrato in città, pronto a diventare un nuovo calciatore giallorosso
Jan Ziolkowski, difensore polacco classe 2005 in arrivo dal Legia Varsavia, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, a Roma.
Il giocatore è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa.
Operazione da circa 6 milioni di euro, con il giocatore che ha atteso di concludere il playoff di Conference League con i polacchi prima di partire per l’Italia.
Ora sono attese le visite mediche, poi la firma e l’ufficialità del giocatore.