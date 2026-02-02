Roma, Zaragoza è atterrato a Fiumicino | FOTO E VIDEO
Le prime immagini in giallorosso del calciatore spagnolo
Bryan Zaragoza è arrivato in Italia. Il calciatore spagnolo di proprietà del Bayern Monaco è atterrato all’aeroporto di Fiumicino pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia della Roma.
Queste le sue prime immagini in giallorosso.
.@OfficialASRoma, Bryan Zaragoza è atterrato a Fiumicino. @SkySport pic.twitter.com/cOwmViImh9
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 2, 2026
Nelle prossime ore le visite mediche, poi la firma sul contratto.
Operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League e al raggiungimento di un determinato numero di presenze.