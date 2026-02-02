Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, Zaragoza è atterrato a Fiumicino | FOTO E VIDEO

Gianluca Di Marzio 2 Febbraio 2026
zaragoza-screen-ok-gdm-gpo-interna
Bryan Zaragoza

Le prime immagini in giallorosso del calciatore spagnolo

Bryan Zaragoza è arrivato in Italia. Il calciatore spagnolo di proprietà del Bayern Monaco è atterrato all’aeroporto di Fiumicino pronto per iniziare la nuova avventura con la maglia della Roma.

Queste le sue prime immagini in giallorosso.


Nelle prossime ore le visite mediche, poi la firma sul contratto.

Operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League e al raggiungimento di un determinato numero di presenze.