Wesley-Roma: il Flamengo non scende da quota 25 milioni

Il Flamengo fissa il prezzo per Wesley e non scende. I rossoneri chiedono 25 milioni per il terzino brasiliano

Il Flamengo ha fissato il prezzo per Wesley. Il club rossonero chiede almeno 25 milioni più bonus per il terzino brasiliano. Alla Roma piace il giocatore, sul quale c’è l’interesse anche dello Zenit.

I russi hanno avanzato un’offerta al Flamengo di 25 milioni di euro. Il giocatore ha rifiutato la proposta perché si è già promesso alla Roma.

I giallorossi continuano a seguire anche Rios del Palmeiras. La richiesta dei brasiliani è elevata: 30 milioni di euro. Il Palmeiras ha ricevuto un’offerta del West Ham per il colombiano. Rios ha detto no agli Hammers perché vorrebbe giocare in Italia.

Wesley è uno dei giocatori di maggiore qualità dei Mengão. Dal suo arrivo nel 2023, il terzino ha totalizzato 3 gol e 5 assist in 133 partite. Rios si è messo in luce con il Palmeiras al Mondiale per Club con 2 assist in 5 partite e giocate di qualità.