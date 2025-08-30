Tsimikas oggi in Italia: la Roma lo attende
La Roma sta per accogliere Kōstas Tsimikas, difensore del Liverpool: oggi l’arrivo del calciatore in Italia
Dopo una trattativa che abbiamo iniziato a raccontarvi sabato 23 agosto, la Roma sta per accogliere Kostas Tsimikas.
L’esterno greco arriverà dal Liverpool con la formula del prestito secco.
Giocatore che è atteso in Italia già nel primo pomeriggio di sabato 30 agosto, pronto a iniziare la sua nuova avventua in giallorosso.
Nell’ultima stagione con i Reds, il calciatore ha collezionato 29 presenze tra tutte le competizioni.