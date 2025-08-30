Questo sito contribuisce all'audience di

Tsimikas oggi in Italia: la Roma lo attende

Redazione 30 Agosto 2025
Kostas Tsimikas (IMAGO)
Kostas Tsimikas (IMAGO)

La Roma sta per accogliere Kōstas Tsimikas, difensore del Liverpool: oggi l’arrivo del calciatore in Italia

Dopo una trattativa che abbiamo iniziato a raccontarvi sabato 23 agosto, la Roma sta per accogliere Kostas Tsimikas.

L’esterno greco arriverà dal Liverpool con la formula del prestito secco.

Giocatore che è atteso in Italia già nel primo pomeriggio di sabato 30 agosto, pronto a iniziare la sua nuova avventua in giallorosso.

Nell’ultima stagione con i Reds, il calciatore ha collezionato 29 presenze tra tutte le competizioni.

 