Roma, passi in avanti sul rinnovo di Svilar: la situazione

Prosegue il lavoro della Roma: passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo del portiere Svilar. La situazione

Dopo la decisione definitiva di Claudio Ranieri di voler proseguire con il suo ruolo alla Roma, i giallorossi pensano al calciomercato.

Sul tavolo delle trattative c’è anche quella legata al tanto tormentato rinnovo di Mile Svilar, portiere serbo.

Il club è arrivato a offrire 3 milioni per il numero 99, contro i 3 + 1 (di bonus) milioni richiesti lato giocatore.

Passi in avanti dunque, con la Roma che dovrà ora fare un ultimo sforzo per chiudere la questione. Da garante anche lo stesso Claudio Ranieri.

Roma, passi in avanti sul rinnovo di Svilar

Il portiere della Roma è stato tra i protagonisti della stagione giallorossa. Serbo che è sceso in campo 51 volte, collezionando anche 19 clean sheet tra campionato ed Europa League.

Sono stati 51 i gol subiti: 35 quelli in Serie A, 13 in Europa e 3 in Coppa Italia.