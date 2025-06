Roma, in attacco si valutano Sargent del Norwich e Woltemade dello Stoccarda

La Roma vuole rinforzare l’attacco. I giallorossi sono in fase di valutazione. Attualmente, il club segue Sargent e Woltemade

La Roma vuole rinforzare l’attacco. I giallorossi sono in una fase di valutazione iniziale di diversi nomi. Tra questi ci sono Josh Sargent del Norwich e Nick Woltemade dello Stoccarda.

Il primo, classe 2000, ha concluso la stagione di Championship inglese con 15 gol in 32 partite. Woltemade ha toccato quota 17 reti in 33 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania, quest’ultima vinta con un gol in finale contro il Bielefeld.