Roma, salta il passaggio di Sancho: l’inglese non ha dato l’ok per il trasferimento

Gianluca Di Marzio 18 Agosto 2025
Jadon Sancho con la maglia del Chelsea (Imago
Jadon Sancho non ha accettato la destinazione Roma: l’inglese non ha dato l’ok per il trasferimento in giallorosso

Jadon Sancho non andrà alla Roma. L’esterno inglese ha deciso di non dare l’ok per il trasferimento in giallorosso.

Non sarà quindi il giocatore del Manchester United un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini per la prossima stagione.

Giallorossi che, intanto, continuano a lavorare per arrivare a Bailey dell’Aston Villa.

L’esterno, che nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Chelsea, non andrà dunque alla Roma.

 