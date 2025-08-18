Roma, salta il passaggio di Sancho: l’inglese non ha dato l’ok per il trasferimento
Jadon Sancho non andrà alla Roma. L’esterno inglese ha deciso di non dare l’ok per il trasferimento in giallorosso.
Non sarà quindi il giocatore del Manchester United un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini per la prossima stagione.
Giallorossi che, intanto, continuano a lavorare per arrivare a Bailey dell’Aston Villa.
