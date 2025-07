Roma, accordo raggiunto per il rinnovo di Svilar: i dettagli

La Roma ha raggiunto l’accordo con il portiere Mile Svilar per il rinnovo del contratto: le cifre e la durata

È tutto fatto per il rinnovo di Mile Svilar con la Roma.

Il portiere belga naturalizzato serbo ha raggiunto l’accordo con il club a 4 milioni di euro a stagione per 5 anni. Non sono previste clausole rescissorie.

La firma arriverà venerdì 11 luglio, con il giocatore che si prepara dunque a continuare la sua avventura in giallorosso.

Il classe 1999 era arrivato nella Capitale nel luglio del 2022 dal Benfica. Non ci saranno commissioni per gli agenti del calciatore, tema che non è mai stato sul tavolo della trattativa.

Roma, tutto fatto per il rinnovo di Svilar

Continueranno a essere unite le strade della Roma e di Mile Svilar. Dopo diverse settimane di trattative, il club e il giocatore hanno trovato l’accordo per il proseguo del contratto per altre 5 stagioni a 4 milioni, cifra ritenuta meritevole ambo i lati. L’ex Benfica ha collezionato 56 presenze in Serie A, impreziosite da 22 clean sheet. Da sottolineare ci sono anche le 27 presenze in Europa League (con 8 reti inviolate). Per la stagione 2024/2025, Svilar ha collezionato 51 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, con 19 clean sheet.

In totale con la maglia della Roma, sono 85 i gettoni collezionati e 30 le partite in cui il giocatore non ha subito reti. Dati che potranno ora essere migliorati.